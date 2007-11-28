Старшина-піротехнік загинув, готуючи боєприпаси до вибуху

Сьогодні при проведенні робіт зі знищення боєприпасів 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів під Новобогданівкою в Запорізькій області в результаті обвалу грунту загинув піротехнік, і ще одного постраждалого госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в Запорізькому територіальному управлінні МНС, зазначивши, що інформація про надзвичайну подію надійшла сьогодні о 12.20.

"Обвал стався в ту мить, коли піротехніки готували траншею для закладки боєприпасів з метою їх подальшого знищення шляхом контрольованого підриву, який, згідно з технологією, здійснюється під землею", - повідомили в УМНС, зазначивши, що в результаті обвалу 2 людей виявилися живцем похованими.

"Одного з постраждалих вдалося дістати живим, і зараз лейтенант, що одержав в результаті обвалу множинні ушкодження, перебуває в Мелітопольській центральній районній лікарні. Другий піротехнік - старшина 1978 р.н., що виявився засипаним в результаті обвалу, загинув", - повідомили в МНС.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під Новобогданівкою на території знищення снарядів з 275-ої бази зберігання артбоєприпасів при закладці чергової партії снарядів для планового знищення методом підриву стався несанкціонований вибух, в результаті якого загинули двоє військовослужбовців внутрішньої служби (1980 р.н. і 1984 р.н.) і постраждав капітан внутрішньої служби (1979 р.н.).

Пожежа і вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ої артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті ЧП загинули 6 осіб, поранення різного ступеня тяжкості одержали більше 10.