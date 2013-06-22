На Луганщині під час одержання хабара затримали ректора вишу

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, протягом тривалого часу ректор, а також її підлеглі (8 викладачів), вимагали у студентів гроші за успішну здачу іспитів і заліків. Ректор брала гроші у студентів як особисто, так і через посередників - викладачів вузу.

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Жінка була затримана в службовому кабінеті у момент отримання чергового хабара. Наразі сума не розголошується. Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Ведеться досудове розслідування.