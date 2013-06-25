На Тернопільщині через завалену канаву затопило село
На Тернопільщині внаслідок негоди підтопило 26 приватних дворів та будівель.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди Тернопільського територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, інцидент виник учора у селі Суходіл Гусятинського району після сильних опадів. Причиною підтоплення стала захаращеність водостічної канави.
Як наслідок затопило не лише двори та будинки, а й сільськогосподарські угіддя.
Оперативною групою Гусятинського районного відділу ДСНС та місцевим населенням з метою попередження підтоплення житлових будинків було здійснено розчищення захаращення водостічної канави.
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Завдяки цьому вода повернулася у звичне русло.
На місці працює спеціальна комісія зі встановлення завданих збитків.