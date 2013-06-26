У Чернівцях знайшли труп держвиконавця з 15-ма ножовими пораненнями

У Чернівцях поблизу міського пляжу виявили труп державного виконавця з ознаками насильницької смерті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, 24 червня до правоохоронців Шевченківського району м.Чернівці від жительки м.Сторожинця Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що 20 червня ц.р. з роботи додому не повернувся її чоловік, який працює державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції. Вказане повідомлення одразу ж було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

25 червня працівниками Шевченківського райвідділу міліції у лісопосадці поруч із вул.Донбасівською у Чернівцях (неподалік від центрального пляжу) був виявлений труп 30-річного держвиконавця з ознаками насильницької смерті. Чоловіку було нанесено близько 15 ножових поранень. Труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Хід розслідування даного кримінального провадження взято на контроль прокуратурою області.