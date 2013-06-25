Синоптики обіцяють заходу України сильні дощі, а півдню - спеку до +37

Цього тижня в західних, північних і частини центральних областей України щодня дощитиме, тоді як у південному і східному регіонах опади будуть або незначними, або їх не буде зовсім, а температура повітря вдень досягне +37 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«У більшості регіонів України збережеться нестабільний характер погоди, пов'язаний із проходженням малоактивних атмосферних фронтів, з одного боку, і з другого боку - утворенням потужної дощової хмарності. Це стосуватиметься, в основному, західних і північних і частково центральних областей України, де в другій половині дня, як правило, випадатимуть сильні дощі, локально утворюватиметься град і шквальні пориви вітру», - сказав Кульбіда.

«Найменше опадів очікується в південних і східних областях, а також у Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській області», - додав він.

При цьому, за словами директора Укргідрометцентру, температурний режим цього тижня в країні практично не зміниться. Максимальна температура повітря вдень очікується на рівні +28 +33 градуси, а в центральних, південних і східних регіонах – не менш як +35.