Прокуратура зацікавилася боргами із зарплати

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, наприкінці травня поточного року прокуратурою Єнакієвого було проведено перевірку на приватному підприємстві з виробництва будівельних матеріалів на предмет наявності заборгованості із заробітної плати. В ході перевірки було встановлено, що протягом трьох місяців співробітники фірми безпідставно не отримували заробітну плату. Загальна сума боргу 127 працівникам становила понад 1,5 млн грн.

За словами прокурора прокуратури м. Єнакієвого Юлії Лагоди, за цим фактом почато кримінальне провадження за ч.1 ст.175 (невиплата заробітної плати) КК України.

«Наразі проводиться досудове розслідування. Також прокуратурою внесено подання керівництву підприємства, яке розглянуто й повністю задоволено. На даний час заборгованість працівникам виплачено в повному обсязі», - зазначила прокурор.

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На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо директора підприємства, який півроку не платив зарплату своїм працівникам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, перевіркою встановлено, що директор публічного акціонерного товариства Тернопільського району, яке здійснює виробництво шляхово-будівельних матеріалів, упродовж січня-червня 2013 року безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам.

При цьому керівник витрачав кошти підприємства на сплату рахунків, що не є першочерговими.

Таким чином за півроку перед 43 працівниками підприємства виникла заборгованість у розмірі 325 тис. грн.

За даним фактом цього тижня розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.175 ККУ (невиплата заробітної плати).