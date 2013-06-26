Негода залишила без світла 88 населених пунктів України
08:18, 26 червня 2013Суспільство
923 0
На заході України через негоду знеструмлено 88 населених пунктів.
Дощ і вітер залишили без світла 88 населених пунктів України
Сьогодні вночі внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у трьох областях України.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 58 населених пунктів, у Волинській – 23, в Івано-Франківській – 7.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter