Негода залишила без світла 88 населених пунктів України

08:18, 26 червня 2013
Суспільство
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На заході України через негоду знеструмлено 88 населених пунктів.

лінія електропередач

Сьогодні вночі внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у трьох областях України.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 58 населених пунктів, у Волинській – 23, в Івано-Франківській – 7.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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