Прокурор: Алкоголю в крові капітана СБУ, який скоїв смертельне ДТП, не знайшли

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, про це заявив прокурор Юрій Війтєв.

За висновком експерта Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи у зразках крові працівника СБУ, що перебував за кермом Infiniti FX35, спирт не виявлений.

Разом з тим прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування буде перевірено дотримання вимог відповідної «Інструкції щодо виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного… сп’яніння…» працівниками медичного закладу, у який з місця пригоди був доставлений водій авто.

Війтєв наголосив, що, незалежно від наявності чи відсутності алкоголю у крові капітана СБУ, він відповідатиме за законом.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 червня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів Infiniti fx35, Toyota corolla, Opel zafira та автобуса «МАЗ». Після зіткнення Infiniti перекинувся.

Встановлено, що за кермом Infiniti був співробітник СБУ. За попередніми даними, саме цей водій, проігнорувавши правила дорожнього руху, зокрема червоне світло світлофора, став винуватцем ДТП.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Infiniti від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та 6 пасажирів автобуса було доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше працівник СБУ, що був пасажиром в Infiniti FX35, помер у лікарні.