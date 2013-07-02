Україна отримає дослідний зразок нового ракетного комплексу

Міністр оборони Павло Лебедєв зазначив, що на реалізацію програми з розробки комплексу “Сапсан” її виконавці впродовж п'яти років витратили значні кошти, а результату не одержали. За цей час іншим підприємством створена ефективна альтернатива у вигляді нового ракетного комплексу.

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“Виконавці не виконали умови контракту і навіть не видали дослідний зразок. Ну не вийшло у них... Інше підприємство оборонного комплексу створило ракету, яка за деякими параметрами виявилася ефективнішою, а її виробництво на території України має більш широкі перспективи в економічному плані. Воно передбачає велике завантаження вітчизняних підприємств, а також продаж виробів на ринки третіх країн. Планується, що дослідний зразок ми одержимо вже цього року, а його виробництво почнеться в 2014-2015 роках”, - цитує міністра "КоммерсантЪ-Украина".