Миколаївський губернатор вимагає звільнити начальника врадіївської міліції (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обладміністрації, з такою вимогою Круглов звернувся до комісії Центрального апарату МВС України, яка працює на місці подій.

На тему: Пшонка звільнив прокурора Врадіївки і викликав «на килим» голів СБУ і МВС

Як уточнили в ОДА, голова Миколаївської облдержадміністрації Круглов сьогодні перебуває у Врадіївському районі, аби особисто з'ясувати всі обставини надзвичайної ситуації, що трапилася в районі.

Крім того, як повідомили у прес-службі, "сьогодні відбулася телефонна розмова Круглова з Президентом України Віктором Януковичем, під час якої керівник області поінформував главу держави про надзвичайну ситуацію, що склалася у Врадіївському районі”.

На тему: Скандал на Миколаївщині: двох міліціонерів підозрюють у жорстокому згвалтуванні (відео)

У ході розмови наголошувалося, що всі причетні до здійснення злочину за результатами розслідування, беззастережно, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і покарані відповідно до вимог кримінального законодавства.

Також за дорученням Круглова постраждалу в лікарні відвідала начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Світлана Хотіна, і поспілкувалася з дівчиною та її родичами. У ході спілкування з лікарями обговорювався стан здоров'я, забезпеченість необхідними медичними препаратами для ефективного лікування.

"Все необхідне лікування і медичні препарати представлені в повному обсязі і забезпечуватимуться органами влади і надалі", - заявляють в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 липня у Врадіївці Миколаївської області близько 1000 місцевих жителів почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи невдоволення тим, що один із міліціонерів - учасник згвалтування місцевої жительки - перебуває на волі.

Після того, як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і каменями почали штурмувати райвідділ міліції, побили майже всі вікна, винесли ворота і кілька разів кидали пляшки із займистою сумішшю.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка від посади усунено начальника Управління МВС України у Миколаївській області Валентина Парсенюка і керівника Врадіївського райвідділу міліції.

Таке рішення ухвалене у зв'язку з тим, що інформація про напад на місцеву жительку за участі працівників міліції була надана керівництву МВС не в повному обсязі, що не дозволило швидко і об'єктивно розібратися у ситуації і призвело до заворушень.

Тимчасово виконуючим обов'язки керівника обласної міліції призначено Сергія Поготова, першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС України.

Розпочато службове розслідування.

За фактом нападу на Врадіївський райвідділ міліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство, здійснене групою осіб) і за частиною 1 статті 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. У Врадіївці Миколаївської області 29-річну жінку знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка затримано за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпіла жінка вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте цей співробітник міліції в день скоєння злочину був на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).