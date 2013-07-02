Пшонка звільнив прокурора Врадіївки і викликав «на килим» голів СБУ і МВС

Сьогодні наказом генерального прокурора Віктора Пшонки за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків у сфері забезпечення нагляду за законністю під час проведення слідства органами внутрішніх справ було звільнено прокурора Врадіївського району Миколаївської області Сергія Мочалка.

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Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Крім того, на виконання доручення Пшонки до Миколаївської області виїхали співробітники центрального апарату Генпрокуратури у зв’язку із резонансним злочином стосовно 29-річної жительки Врадіївського району та подій, що мали місце 1 липня.

На місці пригоди також перебуває прокурор Миколаївської області.

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Крім того, Пшонка викликав до себе міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та голову СБУ Олександра Якименка.