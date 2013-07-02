Нафтогазу радять бути більш активним у використанні реверсу

14:02, 02 липня 2013
Суспільство
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Реверс газу зі Словаччини може бути налагоджено до кінця року, але процес залежить від активності «Нафтогазу», заявляє представник Енергоспівтовариства

Повномасштабний реверс зі Словаччини може відкрити нову еру на газовому ринку

Поставки природного газу із Словаччини до України в реверсному режимі можуть бути налагоджені вже до кінця поточного року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» у цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародної конференції, яка проходить в Києві, заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янеш Копач.

«Це питання (реверсу зі Словаччини - УНІАН) буде вирішено, можливо, навіть цього року. Більше адміністративних, ніж технічних проблем у Словаччині по так званих реверсних поставках. Я ще раз хочу запевнити вас, що технічних проблем у Словаччини немає щодо реверсу газу. Якби «Нафтогаз» був активніший у використанні реверсу з Польщі і Угорщини, то питання зі Словаччиною вирішалось би швидше», - запевнив Копач.

При цьому він наголосив, що повномасштабний реверс зі Словаччини може відкрити нову еру на газовому ринку.

«Словаччина відкриє нову еру в торгівлі газом на ринку України», - підкреслив Копач.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала купувати газ в країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в об'ємі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

28 березня п.р. під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є ЄС, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової і економічної бази стосовно енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створення стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, які генерують потужності, мережі передачі і розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання.

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