Нафтогазу радять бути більш активним у використанні реверсу

Поставки природного газу із Словаччини до України в реверсному режимі можуть бути налагоджені вже до кінця поточного року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» у цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародної конференції, яка проходить в Києві, заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янеш Копач.

«Це питання (реверсу зі Словаччини - УНІАН) буде вирішено, можливо, навіть цього року. Більше адміністративних, ніж технічних проблем у Словаччині по так званих реверсних поставках. Я ще раз хочу запевнити вас, що технічних проблем у Словаччини немає щодо реверсу газу. Якби «Нафтогаз» був активніший у використанні реверсу з Польщі і Угорщини, то питання зі Словаччиною вирішалось би швидше», - запевнив Копач.

При цьому він наголосив, що повномасштабний реверс зі Словаччини може відкрити нову еру на газовому ринку.

«Словаччина відкриє нову еру в торгівлі газом на ринку України», - підкреслив Копач.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала купувати газ в країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в об'ємі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

28 березня п.р. під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є ЄС, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової і економічної бази стосовно енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створення стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, які генерують потужності, мережі передачі і розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання.