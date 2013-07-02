У Полтаві злива затопила центральні вулиці (фото)

19:28, 02 липня 2013
Суспільство
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У Полтаві сильна злива підтопила центральні вулиці.

Центр Полтави залила злива / Фото: poltava.pl.ua

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, затоплено вулиці Сінна і Пушкіна.

У Полтаві підтопило центральні вулиці / Фото: kolo.poltava.ua

У мерії повідомили, що зливові мережі Полтави будувалися в 60-ті роки і на сильні зливи не розраховані. До того ж частина з них може бути забита сміттям.

У мерії скаржаться на старі зливи / Фото: kolo.poltava.ua

Два роки тому на вулиці Сінній через несправні зливові стоки потонув автомобіль і затопило ряд будинків.

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