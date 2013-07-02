У Полтаві злива затопила центральні вулиці (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, затоплено вулиці Сінна і Пушкіна.

У мерії повідомили, що зливові мережі Полтави будувалися в 60-ті роки і на сильні зливи не розраховані. До того ж частина з них може бути забита сміттям.

Два роки тому на вулиці Сінній через несправні зливові стоки потонув автомобіль і затопило ряд будинків.