У Полтаві злива затопила центральні вулиці (фото)
19:28, 02 липня 2013Суспільство
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У Полтаві сильна злива підтопила центральні вулиці.
Центр Полтави залила злива / Фото: poltava.pl.ua
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, затоплено вулиці Сінна і Пушкіна.
У Полтаві підтопило центральні вулиці / Фото: kolo.poltava.ua
У мерії повідомили, що зливові мережі Полтави будувалися в 60-ті роки і на сильні зливи не розраховані. До того ж частина з них може бути забита сміттям.
У мерії скаржаться на старі зливи / Фото: kolo.poltava.ua
Два роки тому на вулиці Сінній через несправні зливові стоки потонув автомобіль і затопило ряд будинків.
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