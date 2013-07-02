В Азарова визначили, в які українські порти пускатимуть іноземні судна

Кабінет міністрів України 2 липня на засіданні затвердив перелік українських морських портів, відкритих для заходу іноземних суден. Відповідну постанову №466-р від 26 червня 2013 року розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, до затвердженого переліку потрапили усі 18 морських портів України: порт Рені, Ізмаїльський, Усть-Дунайський, Білгород-Дністровський, Іллічівський, Одеський порти, порт «Южний», Миколаївський порт, Херсонський, Скадовський, Севастопольський, Євпаторійський, Ялтинський, Феодосійський, Керченський, Бердянський, Маріупольський порти і спеціалізований морський порт Октябрьськ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня 2012 року ухвалила Закон «Про морські порти України», Президент України Віктор Янукович підписав його 8 червня.

Адміністрація морських портів України, створення якої передбачене відповідно до ухваленого закону про морські порти, пройшла процедуру реєстрації в державних органах і приступила до роботи 14 червня 2013 року.

Державні морські і річкові порти України в січні-березні 2013 року одержали сумарний чистий прибуток у розмірі 419,8 млн грн. За даними Держстату, в 2012 році обсяг переробки вантажів у портах України скоротився на 0,6% - до 160,6 млн тонн. При цьому переробка експортних вантажів збільшилася за підсумками минулого року на 14,3%, переробка імпортних вантажів впала на 14,5%, а транзитних – на 18,5%.