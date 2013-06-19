Адміністрація морських портів готова до приходу інвесторів

Як заявив керівник адміністрації Юрій Васьков в ході відео-конференції на порталі "Центр транспортних стратегій", така участь передбачається за рахунок передачі в концесію того майна АМПУ яке не є стратегічним, але при цьому необхідною для реалізації інвестпроектів і ведення господарської діяльності інвестора (наприклад лінії зв'язку, причали, авто і ж / д дороги на території порту).

При цьому, за його словами, мова не йде про передачу самого ДП "АМПУ" приватним інвесторам на умовах якогось договору, а тільки про можливу передачу певних об'єктів і лише в рамках інвестпроектів. "Враховуючи стратегічне значення даного підприємства і важливість для держави тих функцій, які на нього покладаються, як потенційний об'єкт договорів державно-приватного партнерства може розглядатися тільки за визначенням не стратегічне майно Адміністрації. Його передача у складі єдиних майнових технологічних комплексів інвестору відповідно до Закону" Про морські порти України "не викличе ніякої загрози для державних інтересів, а навпаки дозволить реалізувати дійсно ефективні проекти, в тому числі і на умовах концесії", - підкреслив в.о. голови адміністрації.

Адміністрація морських портів України розпочала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна. У тому числі на баланс Адміністрації морських портів перейде стратегічне майно, яке, згідно із законом, не може передаватися в приватні руки: акваторії, гідротехнічні споруди, інфраструктура загального доступу, і пр. таке майно повністю залишається у державній власності та управлінні.