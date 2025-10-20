Дипломатка підкреслила, що питання в тому, чи буде якийсь результат після зустрічі в Угорщині.

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала "неприємною" імовірність візиту російського диктатора Володимира Путіна до члена ЄС Угорщини для переговорів щодо України. Про це вона заявила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Люксембурзі, повідомляє Reuters.

За її словами, зусилля президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру вітаються, але також важливо, щоб і президент України Володимир Зеленський зустрівся з російським лідером.

"Америка має багато сил, щоб тиснути на Росію, щоб та сідала за стіл переговорів, і якщо вони цим скористаються, то, звичайно, це добре, якщо Росія зупинить цю війну", – сказала дипломатка.

Водночас, Каллас підкреслила, що "неприємно бачити, що людина, на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, справді приїжджає до європейської країни".

"Питання в тому, чи буде якийсь результат", - додала вона.

Каллас також розповіла, що очікує прийняття 19-го пакету санкцій проти Росії цього тижня.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що для Путіна немає місця в жодній європейській столиці.

"Єдине місце для Путіна в Європі — це Гаага, перед трибуналом, а не жодна з наших столиць", — сказав він.

Зустріч у Будапешті: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп в телефонні розмові з Путіним і домовилися зустрітися в Будапешті, щоб, як зазначив американський лідер, "спробувати покласти край цій ганебній війні між Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президентів США і Росії. На думку українського лідера, Трампу потрібно чинити ще більший тиск на Путіна, ніж він чинив на ХАМАС з метою припинення вогню в Газі.

