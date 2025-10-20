'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: свіжий курс долара 20 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 20 жовтня, подешевшав на 4 копійки і складає 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 жовтня, також залишився незмінним і складає 49,26 гривні.

НБУ встановив на 20 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,76 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 24 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

