Країни ЄС все ближче до остаточної заборони російського газу: названо терміни

Європейський Союз прагне покінчити з залежністю від російських енергоносіїв.

Міністри енергетики Європейського Союзу мають намір узгодити спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з Росії до кінця 2027 року, пише Bloomberg.

У понеділок, 20 жовтня, відбудеться зустріч урядовців у Люксембурзі. Пропонується спочатку заборонити російські поставки за короткостроковими контрактами до середини червня.

При цьому виняток зроблять для країн, які не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на довгострокові угоди набере чинності через 18 місяців.

Зазначається, що заборона ЄС вимагає лише кваліфікованої більшості голосів, тому вона може бути ухвалена навіть за заперечень окремих учасників.

Також мають відбутись переговори з Європейським парламентом, який закликає до більш швидкої відмови закупівлі російського газу та припинення імпорту нафти з початку наступного року. Головна мета - досягти остаточної угоди до кінця року.

Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до кінця поточного року. Лідери, ймовірно, обговорять це на зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.

Європейський Союз отримує близько 15% своїх поставок СПГ з Москви, що робить Росію другим за величиною постачальником палива до Європи після США, а щомісячний рахунок за цей імпорт становить від 500 до 700 мільйонів євро.

Відмова ЄС від російського газу та нафти

18 червня Євросоюз презентував план поступової відмови від російського газу та нафти. Згідно з документом, ЄС припинить імпорт російських енергоносіїв 31 грудня 2027 року.

У свою чергу президент США Дональд Трамп закликав ЄС відмовитися від російських енергоносіїв швидше. У результаті європейці презентували 19-й пакет санкцій, який може передбачати прискорену відмову від імпорту російського скрапленого газу.

Для додаткового стимулювання відмови від російської нафти, Брюссель розглядає можливість запровадження мита на імпорт "чорного золота" з Москви.

