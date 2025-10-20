Президент вніс до Ради два відповідні проєкти закону.

Президент України Володимир Зеленський вніс сьогодні, 20 жовтня, до парламенту два законопроєкти, який передбачено продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроєктом "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 14128) передбачено продовжити 5 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Тобто йдеться про його продовження до 3 лютого 2026 року.

Іншим законопроєктом "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 14129) також на 90 діб продовжено і заггальну мобілізацію.

Йдеться 17-те голосування у Верховній Раді України за продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

Продовження воєнного стану і загальної мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 25 липня 2025 року президент України підписав закони, якими було продовжено строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року.

За ці закони Верховна Рада України проголосувала 15 липня 2025 року. Тоді український парламент продовжив строк проведення загальної мобілізації та воєнного стану в 16-ий раз. Оскільки цей термін скоро спливає. тому і виникла потреба у продовжені цих термінів.

