Це рішення може свідчити поступовий зсув балансу довіри всередині західного розвідувального співтовариства Європи.

Нідерландські спецслужби обмежили обсяг обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами. Про це заявили керівники двох ключових відомств — Служби розвідки та безпеки (AIVD) та Служби військової розвідки й безпеки (MIVD) — в інтервʼю для газети de Volkskrant.

Очільники відомств, Ерік Акербом (AIVD) та Петер Ресінк (MIVD), підтвердили, що співпраця з американськими ЦРУ та Агентством національної безпеки — змінилася після приходу нової адміністрації у Вашингтоні.

"Це правда, що ми тепер іноді не кажемо деякі речі", — визнав Ресінк.

"Іноді треба щоразу окремо думати, чи варто ділитися цією інформацією", — додав Акербом.

Водночас нідерландські служби поглибили співпрацю з європейськими партнерами, зокрема Великою Британією, Німеччиною, Францією, Польщею та країнами Північної Європи. Причиною стала війна Росії проти України та зростаюче усвідомлення загроз для безпеки Європи.

Керівники розвідок також підтвердили, що російські спецслужби регулярно проводять десятки успішних кібератак на Нідерланди, спрямованих як проти державних структур, так і приватних компаній.

Як повідомляв УНІАН, влітку Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen. Передача кораблів відбулася на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге. Тоді ж повідомлялось, що наприкінці року Україна отримає ще один Zr.Ms. Makkum.

Згодом стало відомо, що українські Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ отримали від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar.

