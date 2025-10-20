Київ координує позицію з європейськими лідерами, які планують звертатися до США з проханням про постачання зброї, додав президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання постачання далекобійної зброї "Томагавк" не обмежується наявністю ракет у США, а залежить від можливості їх ефективного використання та координації дій.

"Питання не просто в "Томагавках". Питання у використанні зброї. Можна мати ATACMS, але як ви їх застосовуєте? Це стосується військових цілей і координації", — заявив Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

Глава держави зазначив, що американська сторона, зокрема президент Дональд Трамп, обережно ставиться до передачі ракет, аби не загострювати конфлікт з Росією до зустрічі з нею на дипломатичному рівні.

"Друга історія з далекобійною зброєю, а саме з "Томагавками". Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з "руськими" до того часу, поки не зустрінеться з ними", - зазначив Зеленський.

Київ координує позицію з європейськими лідерами, які планують звертатися до США з проханням про постачання зброї. За словами президента, спільна робота включає обмін інформацією через Офіс президента та безпекові канали.

"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації", — наголосив Зеленський.

"Томагавки" для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп не дав згоди на передачу ракет Україні після телефонної розмови з Путіним. Оглядачі розцінюють це як дипломатичну перемогу Путіна. Кремль зміг зірвати посилення України в обмін на ще один раунд порожніх балачок і виграв для своєї армії ще кілька тижнів на фронті.

Американський аналітик Глен Говард, президент аналітичного центру Saratoga Foundation, назвав вагання адміністрації Дональда Трампа щодо продажу Україні крилатих ракет Tomahawk не проявом непослідовності, а елементом стратегії тиску на Кремль.

