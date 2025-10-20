Також п’ятий тиждень поспіль дорожчають огірки та другий – помідори.

Гуртові ціни на картоплю в Україні за тиждень виросли з 10-12 гривень до 11-13 гривень за кілограм. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Огірки та помідори продовжили дорожчати. Ціни на них суттєво зросли – з 40-75 грн/кг до 75-105 грн/кг та з 20-50 грн/кг до 28-80 грн/кг за томати відповідно.

Капуста здебільшого подешевшала. Цвітна капуста коштує 27-40 гривень за кілограм проти 35-55 гривень тижнем раніше. Броколі продають по 40-50 гривень, попередня ціна становила 45-60 гривень за кілограм.

Відео дня

В той же час білокачанна капуста додала три гривні до своєї вартості – з 6-12 грн/кг до 9-12 грн/кг. Ціни на пекінську капусту залишилися незмінними – 25-35 грн/кг.

Істотно здорожчали кабачки, діапазон цін на які звузився – з 20-45 грн/кг до 45-50 грн/кг. Також збільшилася вартість перцю: солодкого – з 55-70 грн/кг до 60-80 грн/кг та Білозірки – з 25-38 грн/кг до 35-45 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті здорожчали груші – з 30-70 грн/кг до 30-85 грн/кг та сливи – з 10-45 грн/кг до 20-45 грн/кг. Нижній поріг цін на лохину виріс – її продають по 300-400 грн/кг в порівнянні з 220-400 грн/кг до того.

Ціни на яблука лишилися стабільними. Їх, як і за тиждень до того, продають від 20 до 85 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За останній рік ціни на продукти в Україні виросли в середньому на 20-30%. Окремі групи товарів, такі як курятина, курячі яйця та соняшникова олія, додали в вартості у відсотковому співвідношенні ще більше.

Водночас огірки зараз продають в середньому на 15% дорожче, ніж рік тому. Овоч дорожчає вже другий місяць поспіль через те, що попит на нього значно перевершує пропозицію. Вітчизняні грунтові огірки вже давно закінчилися, а збір тепличних ускладнює погана погода.

Вас також можуть зацікавити новини: