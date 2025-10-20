Самка прямувала з Одещини до Марокко через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грецію, Сицилію, Туніс та Алжир.

Червонокнижний кулик-сорока пролетів 5 тис. км з Польщі до Африки не по прямій, а завітав до Одещини - за словами науковця, птах "вирішив" поласувати смачною їжею у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Про це з посиланням на польських колег повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

Йдеться, що, кулика сороку, якій з Польщі полетів на зимівлю до Африки, не по прямий, а зигзагами. За словами Русєва, мабуть, птах "вирішив поласувати" смачною українською їжею у нацпарку на Одещині.

Річ у тому, одна з люблінських самок - досвідчена мама, якій щонайменше десять років - отримала GPS-передавач. Завдяки йому дослідники змогли стежити за її життям: від гнізда до перельоту до Марокко. Ця самка цього сезону відклала аж 7 яєць. Чотири яйця з першого виводка польські вчені врятували від затоплення - всіх пташенят вдалося виростити та випустити на Віслі. Однак пташина пара не здалася і повторила гніздування - виростила ще двох пташенят.

Вся родина трималася разом до вечора 11 серпня 2025 року, коли за датчиком їх востаннє бачили перед міграцією. Наступного дня птахи зникли, а передавач кулика-сороки показав щось неймовірне - самка за ніч перелетіла всю Україну і Молдову і вранці вже була над солоною лагуною у Національному природному парку "Тузлівські лимани", на узбережжі Чорного моря.

На прохання польських колег українські орнітологи намагалися знайти самку з датчиком серед сотень інших сивкоподібних та куликів-сорок, але через складні умови (війну) їм це не вдалося. Однак у вересні GPS-передавач показав, що самка вирушила з нацпарку далі - через Румунію, Болгарію, Туреччину, Грецію, Сицилію, Туніс та Алжир аж до Марокко, де вона зараз перебуває. За словами науковців, більшу частину маршруту вона подолала вночі, безпечно перелітаючи над Чорним, Егейським, Іонічним та Середземним морями.

"Усього - понад 5000 кілометрів!", - наголошується у повідомленні.

Мешканці парку "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, раніше науковець розповів, що через дощі, що йшли на Одещині майже безперервно, та зниження температури ластівки відлітають з Національного природного парку "Тузлівські лимани". Птахи перед дощем і похолоданням активно харчувалися, щоб летіти в Африку. Деякий час перед вильотом ночували великими зграями в очереті у нацпарку, а в один з днів миттєво покинули українські простори.

