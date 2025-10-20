Ізраїльська компанія адаптує американський легкий ударний літак під потреб ЦАХАЛу.

Ізраїль надихнувся тим, як українські пілоти на Як-52 збивають російські "Шахеди" і вирішив оснастити своє військо чимсь подібним.

Як зазначає військовий портал Defense Express, американська оборонна компанія L3Harris та ізраїльський гігант Israel Aerospace Industries (IAI) підписали угоду, згідно з якою Ізраїль робитиме модифіковану версію американського легкого ударного літака типу Sky Warden. В ізраїльському війську він буде називатись Blue Sky Warden.

Наразі невідома ні кількість легких ударних літаків типу Sky Warden, ні сума, яку Ізраїль планує витратити на закупівлю.

Відео дня

Зауважується, що з деталей, вказаних в угоді випливає, що йдеться про спеціалізовану і, схоже, значно модифіковану версію американського Sky Warden.

В ізраїльській версії літак буде оснащений спеціалізованими варіантами програмного забезпечення, обладнання, систем управління тощо саме від компанії IAI - включно з "комп’ютером із відкритою архітектурою".

"Хоча по суті легкий штурмовик Sky Warden призначений для виконання розвідувальних місій, здійснення цілевказання та проведення ударних місій, не виключено, що ізраїльська модифікація може бути адаптована чи навіть "заточена" під роль винищувача дронів, тим паче, що він є носієм високоточних ракет APKWS", - зауважили аналітики.

Літак Як-52 на війні

Як повідомлялося, раніше у Defense Express зазначали, що росіяни вирішили перейняти у українців використання спортивно-тренувальних літаків Як-52 для збиття безпілотників.

Згодом російські пропагандисти, які захопилися нахвалюванням вкраденого ноу-хау, випадково "засвітили" аеродром, де базуються російські літаки-перехоплювачі Як-52.

Вас також можуть зацікавити новини: