СБУ знайшла схованки "чорних археологів"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, поблизу селища Гатне Києво-Святошинського району було знайдено схованку з 52 мінометними мінами, 24 артилерійськими снарядами, 3 гранатами РГД-5 та однією тротиловою шашкою вагою 400 г.

Крім того, біля Національного музею народної архітектури та побуту «Пирогів» виявлено схованку, з якої вилучено 27 мінометних мін.

Поблизу села Юрівка Києво-Святошинського району правоохоронці вилучили 21 мінометну міну.

У СБУ припускають, що всі боєприпаси були зібрані «чорними археологами», які проводять нелегальні розкопки на місцях бойових дій.

Усі вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено.