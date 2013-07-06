СБУ знайшла схованки "чорних археологів"
00:36, 06 липня 2013Суспільство
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У Київській області співробітники СБУ викрили кілька схованок "чорних археологів" з великою кількістю боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, поблизу селища Гатне Києво-Святошинського району було знайдено схованку з 52 мінометними мінами, 24 артилерійськими снарядами, 3 гранатами РГД-5 та однією тротиловою шашкою вагою 400 г.
Крім того, біля Національного музею народної архітектури та побуту «Пирогів» виявлено схованку, з якої вилучено 27 мінометних мін.
Поблизу села Юрівка Києво-Святошинського району правоохоронці вилучили 21 мінометну міну.
У СБУ припускають, що всі боєприпаси були зібрані «чорними археологами», які проводять нелегальні розкопки на місцях бойових дій.
Усі вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено.
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