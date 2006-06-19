У Феодосії ”Тойота”, врізавшись у потяг, зіштовхнула його з рейок

"Тойота", намагаючись проїхати крізь потяг, розплющилася об вагон і зіштовхнула його з рейок. В результаті смертельних маневрів молода пасажирка загинула.

Пізно вночі у Феодосії на залізничному переїзді відбулося страшне ДТП. У момент здійснення маневру в рухомий порожній вагон-цистерну на величезній швидкості врізалася іномарка. Як розказують очевидці, "Тойота" мчала, як скажена. На обгоні "іномарка" зачепила "шістку", що їхала по дорозі, і, проігнорувавши і обминувши опущений автоматичний шлагбаум, пішла на таран.

Від сильного удару вагон-цистерну прогнуло дугою і зсунуло з рейок, а "легковичок" розтрощило некруто. Водій "Тойоти", що залишився в живих, знаходився в шоковому стані і не міг говорити.

Щоб витягнути тіло дівчини і потерпілого водія із зім`ятої "іномарки", рятувальникам МЧС довелося розрізати автомобіль. Протягом трьох годин здійснювалися ремонтні роботи по відновленню руху на залізничних коліях. За попередніми даними, водій знаходився в стані алкогольного сп`яніння. Гальмівного шляху, як визначили співробітники ДАІ, практично не було. Як стало відомо, у загиблої, мешканки Феодосії, вдома залишилися двоє маленьких дітей.

Магнолія -ТВ