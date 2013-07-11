На трасі Луцьк - Ковель зіткнулися два автобуси: 4 загиблих, 8 поранених
09:29, 11 липня 2013Суспільство
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На Волині сталося зіткнення двох пасажирських автобусів: четверо людей загинули, вісім травмовано.
На Волині зіткнулися два пасажирські автобуси
Сьогодні, 11 липня, близько 8 години ранку, на 82 км автодороги Луцьк-Ковель сталося зіткнення двох пасажирських автобусів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
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За попередніми даними, у ДТП загинуло четверо людей, ще восьмеро отримали тілесні ушкодження. Дані про потерпілих уточнюються.
На місці працюють працівники ДАІ, підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, слідчо-оперативна група та лікарі швидкої допомоги.
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