На трасі Луцьк - Ковель зіткнулися два автобуси: 4 загиблих, 8 поранених

Сьогодні, 11 липня, близько 8 години ранку, на 82 км автодороги Луцьк-Ковель сталося зіткнення двох пасажирських автобусів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

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За попередніми даними, у ДТП загинуло четверо людей, ще восьмеро отримали тілесні ушкодження. Дані про потерпілих уточнюються.

На місці працюють працівники ДАІ, підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, слідчо-оперативна група та лікарі швидкої допомоги.