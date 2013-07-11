Кількість жертв зіткнення автобусів на Волині зросла до семи

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці загинуло 4 особи (з них 1 дитина) та 3 особи померло вже у лікарні. За попередніми даними, 22 особи травмовано. Каретами швидкої допомоги їх доставлено до лікарень.

У прес-службі уточнили, що сталося зіткнення рейсового автобусу і туристичного автобусу з болгарськими номерами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, о 07:40 неподалік від с. Воля Любитівська Ковельського району Волинської області, на 93-му кілометрі автошляху Доманове–Ковель, сталося зіткнення двох пасажирських автобусів.