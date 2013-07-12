Прострочена заборгованість за кредитами банків перевищила 77 мільярдів

Згідно з повідомленням, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів у січні-травні поточного року збільшилася на 0,56 п.п. - до 9,46% (у травні – на 0,16 п.п.).

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-квітні 2013 року збільшився на 5,2%, або на 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (у квітні – знизився на 0,01%).

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5% - до 72,520 млрд грн, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,7 п.п., до 8,9%, обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.