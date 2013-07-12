У Миколаєві наркоторговці і СБУ влаштували перегони зі стріляниною

17:53, 12 липня 2013
Суспільство
1091 0

У Миколаєві співробітники СБУ затримали трьох осіб, які організували на території області виготовлення та незаконний обіг психотропної речовини – амфетаміну.

У Миколаєві СБУ затримала трьох наркоторговців

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Крім цього, зловмисники налагодили канал контрабандного постачання наркотику до Росії, додали в прес-центрі.

На тему: На Харківщині міліція знайшла 70 гектарів коноплі

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 10 липня на одній із залізничних станцій у потязі сполученням «Миколаїв-Москва» оперативники СБУ виявили та вилучили у провідника пакунок, у якому було сховано майже 300 грамів амфетаміну. Наркотик був прихований у середині DVD-програвача і запакований як посилка. Провідник потягу про вміст пакунку нічого не знав, він повинен був лише передати його отримувачу.

Наступного дня у центрі міста СБУ затримала трьох місцевих мешканців, у тому числі і особу, яка планувала контрабандним шляхом відправити наркотик до РФ. Під час збуту чергової партії амфетаміну зловмисники були затримані із залученням бійців спецпідзрозділу «Альфа».

У ході затримання один із наркоторговців намагався втекти і створив на автошляху аварійну ситуацію. Під час спецоперації для зупинки транспортного засобу співробітники УСБУ застосували вогнепальну зброю, відкривши вогонь по колесах автомобіля, йдеться в повідомленні.

У ході обшуку затриманих, їхніх автомобілів та помешкань правоохоронці виявили та вилучили ще 20 грамів амфетаміну, 100 грамів марихуани та електронні носії зі списком контактів покупців наркотиків. У одному з помешкань, яке належало наркоділку, було виявлено облаштовану нарколабораторію, у якій вилучено спеціальне устаткування та прилади для виготовлення психотропу, 3 літри прекурсору і два грама готового для продажу «продукту».

Наразі троє затриманих наркоторговців перебувають під арештом, стосовно них вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter