У Миколаєві наркоторговці і СБУ влаштували перегони зі стріляниною

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Крім цього, зловмисники налагодили канал контрабандного постачання наркотику до Росії, додали в прес-центрі.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, 10 липня на одній із залізничних станцій у потязі сполученням «Миколаїв-Москва» оперативники СБУ виявили та вилучили у провідника пакунок, у якому було сховано майже 300 грамів амфетаміну. Наркотик був прихований у середині DVD-програвача і запакований як посилка. Провідник потягу про вміст пакунку нічого не знав, він повинен був лише передати його отримувачу.

Наступного дня у центрі міста СБУ затримала трьох місцевих мешканців, у тому числі і особу, яка планувала контрабандним шляхом відправити наркотик до РФ. Під час збуту чергової партії амфетаміну зловмисники були затримані із залученням бійців спецпідзрозділу «Альфа».

У ході затримання один із наркоторговців намагався втекти і створив на автошляху аварійну ситуацію. Під час спецоперації для зупинки транспортного засобу співробітники УСБУ застосували вогнепальну зброю, відкривши вогонь по колесах автомобіля, йдеться в повідомленні.

У ході обшуку затриманих, їхніх автомобілів та помешкань правоохоронці виявили та вилучили ще 20 грамів амфетаміну, 100 грамів марихуани та електронні носії зі списком контактів покупців наркотиків. У одному з помешкань, яке належало наркоділку, було виявлено облаштовану нарколабораторію, у якій вилучено спеціальне устаткування та прилади для виготовлення психотропу, 3 літри прекурсору і два грама готового для продажу «продукту».

Наразі троє затриманих наркоторговців перебувають під арештом, стосовно них вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.