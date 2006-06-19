Киргизія не пускає Україну в СОТ

Бішкек висунув нові вимоги Києву в рамках переговорів щодо вступу України у світову організацію торгівлі – понизити імпортні мита на аграрну продукцію. При цьому, як пише у понеділок "Комерсант-Україна", в ході чергових переговорів з країнами–членами СОТ, які пройшли в кінці минулого тижня в Женеві, українська сторона завершила переговори практично зі всіма учасниками робочої групи.

"Було констатовано, що ми закінчили двосторонні переговори. Ну, окрім Киргизії", – повідомив глава делегації, заступник міністра економіки України Валерій Пятницький.

За його словами, Киргизія згодилася винести питання про виплату боргу колишнього СРСР у розмірі 27 мільйонів доларів за рамки переговорів. Раніше це питання боргу було головною вимогою киргизької сторони до України. Тепер же Киргизія пред`явила Україні нові умови – понизити імпортні мита на сільськогосподарську продукцію, зокрема на цукор і м`ясо.

Як повідомлялося раніше, за останні три місяці Україна підписала двосторонні протоколи про доступ на ринки товарів і послуг з Панамою, Австралією, Єгиптом і Колумбією, а також парафувала протокол з Тайванем.

Лєнта.ру