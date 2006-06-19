"Газпром" більше не збирається дотувати країни СНД і хоче будувати відносини з ними, виходячи з принципу рівної прибутковості поставок.

Про це заявив заступник голови правління компанії Олександр РЯЗАНОВ, передає ІТАР-ТАРС.

Він зазначив, що ціна поставок газу для цих країн повинна розраховуватися за формулою: ціна на кордоні з Німеччиною мінус транспортні витрати.

За словами О.РЯЗАНОВА, такий принцип буде застосований у відносинах з Білоруссю, Україною, Молдовою й іншими країнами СНД.

"Газпром" вже направив білоруським партнерам проект контракту поставок газу в Білорусь в наступному році за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів.