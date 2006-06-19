”Газпром” більше не збирається дотувати країни СНД
17:35, 19 червня 2006Суспільство
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Про це заявив заступник голови правління компанії
"Газпром" більше не збирається дотувати країни СНД і хоче будувати відносини з ними, виходячи з принципу рівної прибутковості поставок.
Про це заявив заступник голови правління компанії Олександр РЯЗАНОВ, передає ІТАР-ТАРС.
Він зазначив, що ціна поставок газу для цих країн повинна розраховуватися за формулою: ціна на кордоні з Німеччиною мінус транспортні витрати.
За словами О.РЯЗАНОВА, такий принцип буде застосований у відносинах з Білоруссю, Україною, Молдовою й іншими країнами СНД.
"Газпром" вже направив білоруським партнерам проект контракту поставок газу в Білорусь в наступному році за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів.
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