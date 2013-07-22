Україна відзвітувала ЄС про виконання першої фази Плану з лібералізації віз

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, звіт передав генеральному директору Генерального директорату Європейської комісії «Внутрішні справи» Стефано Мансервізі сьогодні у Брюсселі заступник міністра закордонних справ України – керівник апарату Андрій Олефіров.

За результатами розгляду цієї доповіді Єврокомісією держави-члени ЄС розглядатимуть питання щодо переходу до другої фази виконання згаданого Плану дій, сказано в повідомленні.

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Олефіров підкреслив, що Україна схвалила переважну більшість законодавчих актів, передбачених першою фазою Плану дій, що створює передумови для схвалення такого рішення найближчим часом.

Українська сторона наголосила, що запровадження безвізового режиму для громадян України якнайкраще сприяє усвідомленню суспільством переваг європейської інтеграції, підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала План дій з лібералізації візового режиму наприкінці 2011 року. Досі Києву не вдалося внести зміни до законодавства щодо заборони дискримінації, яких вимагає План дій.