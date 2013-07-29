Головне за день: огляд топ-новин

ЗМІ: Ірина Крашкова побажала своїм ґвалтівникам довічних термінів

Жертва резонансного Врадіївського злочину Ірина Крашкова хоче, аби її ґвалтівники отримали довічні терміни.

Росія відмовилася від шоколаду Порошенка

Росспоживнагляд ввів заборону на ввезення до Росії кондитерських виробів української торгової марки Roshen. Компанія Roshen у свою чергу заявила, що сумнівається, що російська комісія правильно відібрала шоколад для експертизи.

Восьмеро з дев’яти українців, постраждалих у ДТП в Білорусі, - у тяжкому стані

Майже всі пасажири автобуса, що зіткнувся з авто, – жителі Одеської області.

Єгипетські ісламісти готують "Марш мільйонів"

Прихильники відстороненого від посади президента Єгипту Мухаммеда Мурсі закликали провести у вівторок, 30 липня, так званий "Марш мільйонів".

Яценюк: Тимошенко залишається ключовим політичним гравцем

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко залишається ключовим політичним гравцем і можливість її лікування у Німеччині є головною умовою підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

У Києві відкрили відреставровану колону Магдебурзького права (фото)

Під час реконструкції Колони також були відремонтовані сходи, облаштовані підходи до пам’ятника від Набережного шосе.

Кокс і Квасневський приїдуть до Тимошенко в середу – джерело

Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Квасневський відвідають екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка продовжує лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в середу, 31 липня.

У Луганську побили журналіста

Журналіст телекомпанії "ІРТА" отримав численні травми

ДАІ йде в народ: в областях влаштують виїзні прийоми громадян

Співробітники Департаменту ДАІ проведуть виїзний прийом громадян в областях.

Суд не зміг обрати Мельнику запобіжний захід

Суд не обрав запобіжний захід затриманому ректору університету податкової служби.