Українські морські порти можуть стати вільними економічними зонами

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» має намір виступити з ініціативою надання морським портам статусу вільних економічних зон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прес-конференції повідомив керівник Адміністрації морпортів Юрій Васьков.

За його словами, у найближчому майбутньому можна буде «говорити про механізм надання вільних економічних статусів, вільних економічних зон морським портам».

«До цього треба серйозно підготуватися, але, думаю, наприкінці цього року ми виходитимемо з ініціативою ухвалення відповідних нормативних актів», — сказав Васьков.

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація морських портів України почала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які ввійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.