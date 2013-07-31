У Тернополі на міліціонерів нацькували бійцівського собаку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, 30 липня вночі 25-річний місцевий житель прийшов у пивний павільйон і почав розкидати товар, ображати працівників та відвідувачів. Працівники закладу викликали правоохоронців. На момент, коли прибув патруль, молодий чоловік сходив додому і вийшов на вулицю з бійцівським собакою породи амстафф.

Коли міліціонери підійшли до нього, щоб з’ясувати обставини конфлікту, чоловік нацькував на правоохоронців собаку, а сам утік додому.

Щоб захиститися від собаки, патрульні спочатку застосували гумову палицю та сльозогінний газ. Однак, такі дії ще більше розлютили бійцівського собаку. Відтак один із співробітників міліції змушений був використати табельну зброю, вистріливши поряд із собакою. Після цього пес втік за господарем.

Сьогодні, 31 липня, в міському відділі внутрішніх справ було проведено службову перевірку, яка дійшла до висновку, що правоохоронець, який застосував зброю, діяв у рамках закону.

Щодо 25-річного тернополянина відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 342 (опір правоохоронцям) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Передбачають покарання - штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмежен­ня волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.