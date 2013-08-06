Словенія приватизує найбільші держкомпанії через загрозу банкрутства

Влада Словенії схвалила в рамках антикризових заходів приватизацію 15 великих державних компаній, включаючи найбільшого національного телекомунікаційного оператора країни Telekom Slovenije і компанію Elan, що спеціалізується на виробництві крейсерсько-гоночних вітрильних яхт і спортивних моторних яхт, повідомив ряд європейських ЗМІ.

Держава є власником пакетів акцій у більш ніж 80 словенських компаніях, передає РІА Новости. Продати частки в 15 великих державних компаніях вирішено, щоб уникнути звернення за міжнародною фінансовою допомогою. Крім приватизації країна має намір здійснити низку заходів зі скорочення видаткової частини бюджету.

Словенія, яка стала членом Європейського союзу в 2004 році і приєдналася до єврозони трьома роками пізніше, відчуває серйозні проблеми з банківською системою і вважається одним з претендентів на фінансову допомогу міжнародних кредиторів.