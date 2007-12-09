Послаблення долара підвищує ризик зростання інфляції

Прем`єр-міністр Франції Франсуа Фійон висловив свої побоювання щодо ризиків інфляції, пов`язаних з послабленням курсу американського долара, зазначивши, що економіка США є достатньо сильною, і тому американська валюта також повинна залишатися сильною.

"Ніхто не зацікавлений в тому, щоб долар залишався на сьогоднішній низькій позиції. Це небезпечно, природно, і для Європи, яка переживає певні складнощі, особливо, в тому, що стосується її експорту", - цитує Reuters слова французького прем`єра на французько-аргентинському економічному форумі в Буенос-Айресі.

Він додав, що ситуація з послабленням курсу долара становить загрозу не тільки для європейської економіки, а й для "фінансової рівноваги в усьому світі".