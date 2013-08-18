Тисячі греко-католиків з'їхалися до Києва

Тисячі греко-католиків з усього світу були присутні на торжествах з нагоди освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Ви знаєте, ми чекали 20 тис прочан з усього світу. Скільки прибуло - поки що не знаємо, але, судячи з усього, - цифра буде приблизно така», - повідомив УНІАН представник правоохоронних органів біля собору.

При цьому, через сильну спеку багато прочан вже близько 12 години стали йти з церкви або ховатися в прохолодніших місцях. Тому вже о 12.30, коли священнослужителі вирушили святити воду в Дніпрі, велика частина віруючих покинула територію біля собору.

Представники церкви подякували всім прочанам, які приєдналися до освячення собору, назвавши кожну країну, звідки прибули віруючі. Зокрема, собор відвідали представники діаспори з Польщі, Канади, Росії, Білорусі, Італії, США, Аргентини і багатьох інших країн, а також прочани з усієї України.

Крім того, представники церкви подякували меценатам, які допомагали на всіх етапах будівництва.

«Цей храм почався чесно, побудувався чесно, освячується чесно», - зазначили священнослужителі.

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Як повідомляв УНІАН, чин освячення Патріаршого собору провів глава УГКЦ Святослав (Шевчук) разом з членами Синоду, Папським нунцієм Едвардом Томасом Галіксоном і римо-католицькими владиками.

Головний храм УГКЦ – це досить велика споруда. Його висота – 50 метрів. Проект розробив в традиціях сучасної церковної архітектури архітектор Микола Левчук.

Разом з адміністративною будівлею собор утворює Патріарший центр УГКЦ площею 1,72 гектара.

Патріарший собор будувався протягом 12 років. Побудувати його греко-католики могли б набагато швидше. Проте церковне керівництво категорично відмовилося від підтримки великого бізнесу і чиновників.

Єпископи УГКЦ всю надію поклали на віруючих – оголосили збір коштів, щоб кожен греко-католик, як в Україні, так і в діаспорі, мав можливість долучитися до процесу будівництва собору.

Священнослужителі УГКЦ разом з активними мирянами почали організовувати різні акції, благодійні концерти. А восени 2007 року провели збір пожертвувань через розповсюдження так званих «цеглинок», купуючи які жертводавець робив свій посильний внесок у загальну справу. Такі «цеглинки» греко-католики могли придбати не лише в Україні, а й у Польщі, Німеччині, США, Канаді, Австралії та інших країнах світу, де живуть українські греко-католики.