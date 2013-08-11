У Вінниці поблизу двох АЗС підірвали 250-кілограмову авіабомбу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про виявлення предмету, схожого на вибухонебезпечний, надійшла вчора, 10 серпня.

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Проведеною фахівцями ДСНС ідентифікацією було встановлено, що даним предметом є фугасна товстостінна німецька авіаційна бомба SD-250 часів ІІ Світової війни. Боєприпас був віднесений до 2 категорії, тобто його знешкодження необхідно було проводити на місці, пояснили в прес-службі.

Небезпечна знахідка знаходилася в полі за 150 метрів від об’їзної дороги та двох АЗС.

Сьогодні, 11 серпня, 07.10 рятувальниками на місці виявлення бомби було розпочато проведення заходів з інженерного забезпечення підривних робіт. Для поглибленої закладки боєприпасу за допомогою екскаватора було викопано траншею глибиною 3 м та довжиною 15 м з насипанням захисного валу.

Також було проведено евакуацію мешканців 9-ти приватних житлових будинків та персоналу двох АЗС (22 осіб).

Після цього на час проведення підривних робіт близько 10 хвилин працівниками Державтоінспекції було перекрито рух транспорту на об’їзній дорозі з двох напрямків.

О 10.08 виявлений боєприпас було знешкоджено.

«Після обстеження місця події та прилеглої території встановлено, що шкоди не заподіяно, загиблих та травмованих немає, рух автотранспорту відновлено», - зазначили в ДСНС.

Загалом в операції зі знешкодження авіабомби від ДСНС було залучено 14 чоловік особового складу на 5 одиницях техніки. Керував операцією особисто начальник Управління ДСНС в області полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук, додали в прес-службі.