В Одесі шахраї видурили 1,5 мільйона гривень з покупців авто

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, схему шахрайства з продажу елітних автомобілів розкрито співробітниками обласного управління МВС спільно з працівниками обласної прокуратури.

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За даними міліції, до складу злочинної групи входили двоє одеситів віком 28 і 33 років і 29-річний житель Чернігова.

«Громадяни, які мають змогу придбати новенький автомобіль, не бажають витрачати багато часу на оформлення документів і охоче користуються послугами сторонніх осіб. Цим і скористалися фігуранти даної справи. 28-річний одесит — організатор злочинної групи — розробив схему і зареєстрував на жителя Чернігова приватне підприємство, під прикриттям якого вони і працювали», - розповіли у відділі.

Далі, виступаючи представником вказаного підприємства, організатор пропонував своїм клієнтам укласти договір на предмет отримання іномарки за відносно низькою ціною впродовж 30 днів з моменту внесення плати.

Через декілька днів після підписання угоди один із шахраїв телефонував покупцям і пропонував сплатити 50% вартості автомобіля для прискорення оформлення документів на транспортний засіб, на що зацікавлені покупці погоджувалися. Однак, одержавши більшу частину грошей, шахраї зникали, не виконавши жодного свого зобов'язання.

Встановлено, що таким чином злочинна група ошукала, щонайменше, 9 осіб.

«Аферисти впродовж семи місяців своєї діяльності намагалася продати неіснуючі Toyota Camry, Mitsubishi Pajero, Nissan Primera й інші марки автомобілів останніх років випусків», - повідомили у відділі.

Минулого тижня відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, у липні в місті Білгород-Дністровський Одеської області було викрито шахраїв, які збирали з громадян кошти, обіцяючи їм придбання автомобілів.

Зокрема, у червні 2012 року в Білгород-Дністровському з'явився автосалон, який пропонував покупцям автомобілі за попереднім замовленням із значною знижкою. Люди зверталися до працівників салону, замовляли машину потрібної моделі зі знижкою в 50% від реальної вартості, вносили гроші і чекали, коли їм привезуть авто. Встановлено більш як 40 фактів шахрайських дій з боку 42-річної жінки і 26-річного чоловіка, які зібрали з постраждалих понад 2 млн. грн.