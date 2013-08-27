Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Нафтогазу

Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням від 1 серпня 2013 року.

Згідно з документом, очолив наглядову раду «Нафтогазу» заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Андрій Бондаренко. Раніше цю посаду обіймав екс-заступник міністра енергетики Володимир Макуха.

Директор департаменту організаційного забезпечення діяльності міністра і документальної роботи міністерства енергетики і вугільної промисловості Олександр Щукін змінив на посаді заступника голови наглядової ради «Нафтогазу» Костянтина Бородіна, який обіймав раніше посаду директора департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міненерговугілля.

Також до наглядової ради НАК4 увійшли: Олександр Атрощенко (директор департаменту забезпечення роботи міністра Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Андрій Білоусов (заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства), Євген Іванов (перший заступник голови Фонду державного майна), Андрій Ігнатов (заступник міністра доходів і зборів), Сергій Мельниченко (директор департаменту фінансів виробничої сфери і майнових відносин Міністерства фінансів), Олег Миргородський (директор юридичного департаменту Міністерства енергетики і вугільної промисловості), Олексій Перевезенцев (директор юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Олександр Сушко (заступник міністра екології і природних ресурсів), Олена Ференс (директор департаменту цивільного, фінансового законодавства і законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції).

На тему: Міненерго сподівається на пропозиції щодо реформування «Нафтогазу»

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.