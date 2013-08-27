Суд виправдав директора стадіону, який накинувся з кулаками на журналіста

20:27, 27 серпня 2013
Суспільство
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У Донецьку апеляційний суд скасував рішення про визнання винним директора РСК «Олімпійський» у побитті журналіста.

Геннадій Каліщук

Апеляційний суд Донецької області сьогодні, 27 серпня, скасував рішення Київського районного суду Донецька від 13 червня 2013 року про визнання директора регіонального спорткомплексу «Олімпійський» Геннадія Каліщука винним у побитті журналіста Ігоря Ткаченка.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила адвокат постраждалого журналіста Тетяна Іванова.

Вона нагадала, що інцидент з побиттям журналіста стався ще в 2008 році і в ході тривалих судових розглядів спочатку суд першої інстанції визнав Каліщука винним у скоєнні злочину – завданні легких тілесних ушкоджень Ткаченку і оштрафував, але Апеляційний суд потім скасував вирок і направив справу до суду першої інстанції на перегляд.

13 червня 2013 року суд першої інстанції розглянув справу по-новому і знову визнав винним Каліщука, звільнивши його при цьому від покарання (виплати штрафу у розмірі 1700 грн), оскільки минув термін притягнення до відповідальності (у зв'язку із завершенням терміну давності).

«Тобто, у Каліщука з'явилася судимість, він був визнаний винним, але звільнений від відбування покарання», - уточнила адвокат.

При цьому вона пояснила, що сьогодні ж Апеляційний суд знову скасував цей вирок, але направив уже не до суду першої інстанції на перегляд, а направив на додаткове розслідування в міліцію.

На думку Іванової, такий хід у суді зумовлений лише тим, аби зняти з Каліщука судимість. «Кінець тут простий і зрозумілий. Сьогодні до суду першої інстанції не направили з однієї тільки причини - Каліщуку не можна мати судимість і тому цю справу треба було відправити слідству. Слідчим тепер нічого не треба буде робити, тепер вони винесуть постанову про закриття справи через закінчення строку притягнення до відповідальності, і все. Це все згідно із законом. А оскільки справа вже не потрапляє знову до суду, то у Каліщука – немає судимості», - пояснила адвокат.

Разом з тим вона відзначила, що журналіст подаватиме касаційну скаргу на сьогоднішнє судове рішення. «Тепер ми подаватимемо касацію, і сподіватимемося на скасування цієї апеляції. Касація розглядатиметься у Вищому спеціалізованому суді Києва», - підсумувала адвокат Іванова.

Як повідомляв УНІАН, директор Донецького РСК «Олімпійський» Геннадій Каліщук 15 березня 2008 року, під час матчу «Шахтар – Металіст» накинувся на фотокореспондента інформаційного агентства «Укрінформ» Ігоря Ткаченка, заборонивши фотографувати президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова, який перебував у VIP-ложі. Ткаченко подав на Каліщука до суду.

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