Суд виправдав директора стадіону, який накинувся з кулаками на журналіста

Апеляційний суд Донецької області сьогодні, 27 серпня, скасував рішення Київського районного суду Донецька від 13 червня 2013 року про визнання директора регіонального спорткомплексу «Олімпійський» Геннадія Каліщука винним у побитті журналіста Ігоря Ткаченка.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила адвокат постраждалого журналіста Тетяна Іванова.

Вона нагадала, що інцидент з побиттям журналіста стався ще в 2008 році і в ході тривалих судових розглядів спочатку суд першої інстанції визнав Каліщука винним у скоєнні злочину – завданні легких тілесних ушкоджень Ткаченку і оштрафував, але Апеляційний суд потім скасував вирок і направив справу до суду першої інстанції на перегляд.

13 червня 2013 року суд першої інстанції розглянув справу по-новому і знову визнав винним Каліщука, звільнивши його при цьому від покарання (виплати штрафу у розмірі 1700 грн), оскільки минув термін притягнення до відповідальності (у зв'язку із завершенням терміну давності).

«Тобто, у Каліщука з'явилася судимість, він був визнаний винним, але звільнений від відбування покарання», - уточнила адвокат.

При цьому вона пояснила, що сьогодні ж Апеляційний суд знову скасував цей вирок, але направив уже не до суду першої інстанції на перегляд, а направив на додаткове розслідування в міліцію.

На думку Іванової, такий хід у суді зумовлений лише тим, аби зняти з Каліщука судимість. «Кінець тут простий і зрозумілий. Сьогодні до суду першої інстанції не направили з однієї тільки причини - Каліщуку не можна мати судимість і тому цю справу треба було відправити слідству. Слідчим тепер нічого не треба буде робити, тепер вони винесуть постанову про закриття справи через закінчення строку притягнення до відповідальності, і все. Це все згідно із законом. А оскільки справа вже не потрапляє знову до суду, то у Каліщука – немає судимості», - пояснила адвокат.

Разом з тим вона відзначила, що журналіст подаватиме касаційну скаргу на сьогоднішнє судове рішення. «Тепер ми подаватимемо касацію, і сподіватимемося на скасування цієї апеляції. Касація розглядатиметься у Вищому спеціалізованому суді Києва», - підсумувала адвокат Іванова.

Як повідомляв УНІАН, директор Донецького РСК «Олімпійський» Геннадій Каліщук 15 березня 2008 року, під час матчу «Шахтар – Металіст» накинувся на фотокореспондента інформаційного агентства «Укрінформ» Ігоря Ткаченка, заборонивши фотографувати президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова, який перебував у VIP-ложі. Ткаченко подав на Каліщука до суду.