Губернатор ініціює відставку директора стадіону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

Шишацький відзначив, що йому відомо із заяв журналістів про те, що минулої суботи за твердженням кореспондента видання «Ура-Информ-Донбасс» Олени Панкратової, Каліщук перешкоджав проходженню журналіста на урочисту церемонію відкриття спорткомплексу після реконструкції, грубо ображаючи і виштовхуючи її з будівлі.

«Я вже дав команду, і сьогодні навіть на апаратній нараді говорив - готувати відповідні документи. Я ініціюватиму офіційно перед обласною радою, до власності якої входить РСК «Олімпійський», розірвання контракту з гендиректором РСК «Олімпійський» Каліщуком. Цей документ сьогодні піде до облради», - сказав губернатор.

Він також сказав, що у зв'язку з цим управління у справах фізичної культури і спорту обласної держадміністрації «не клопотатиме» про продовження контракту з Каліщуком, термін якого закінчується в липні цього року.

«Я як губернатор ініціюватиму. Але і як депутат облради я теж можу вийти і підтримати відставку», - зазначив Шишацький.

Журналісти схвально сприйняли позицію губернатора і подякували за його ініціативу, відзначивши, що у разі невирішення цієї проблеми з відставкою Каліщука були «готові оголосити бойкот чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків», який відбудеться в Донецьку на стадіоні «Олімпійський" 10 - 14 червня.