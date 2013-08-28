Злочинці порізали колеса комбайнам і побили міліціонера з собакою

За повідомленням, 26 серпня до чергової частини Срібнянського районного відділу УМВС України в Чернігівській області надійшло повідомлення від представника одного з сільськогосподарських товариств про те, що на полях у селах Іванківці та Поділ Срібнянського району невстановлені особи, використовуючи пристрій для стрільби (схожий на револьвер) та предмети у формі ножа пошкодили гуму на колесах шістьох комбайнів марки John Deere, що належать цьому сільськогосподарському товариству.

Крім того, невстановлені особи заподіяли побої міліціонеру — інспектору-кінологу, який на той час перебував на місці події при виконанні службових обов’язків щодо забезпечення охорони громадського порядку.

Відомості про кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї; умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Досудове розслідування за вказаними фактами проводить Срібнянський райвідділ міліції. Вживаються заходи щодо встановлення і затримання всіх причетних осіб. Хід досудового розслідування за кримінальним правопорушенням взято на контроль прокуратурою області.