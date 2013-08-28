Командир Ан-70: некоректно порівнювати його ні з Іл-476, ні з А-400М

Як передає власний кореспондентам УНІАН в РФ, про це українським журналістам сказав льотчик-випробувач першого класу ДП «Антонов», командир літака Ан-70, представленого на міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2013, Андрій Спасибо.

«На сьогодні ми завершили етап попередніх випробувань і привезли акт про готовність літака до проходження спільних державних випробувань з РФ. Іншими словами, зі свого боку ми завершили весь етап доведення літака і сподіваємося, що держвипробування почнуть найближчим часом», - сказав він.

Командир літака відзначив, що на сьогодні усунено всі неполадки і літак, представлено в абсолютно новій модернізованій зовнішності, може виходити на спільні державні випробування. За його словами, держвипробування виконуються спільним українсько-російським екіпажем за участю представників міністерств оборони обох країн.

Спасибо відзначив, що всі прагнутимуть провести держвипробування якомога швидше, аби можна було почати серійний випуск літака.

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При цьому він наголосив, що порівнювати Ан-70 з російським транспортним літаком Іл-476 некоректно, оскільки вони займають різні ніші. «Наш Ан-70 займає нішу, де Іл-476 не може себе проявити. Ан-70 – це літак короткого зльоту і посадки. Ми можемо возити вантажі на непідготовлені аеродроми або майданчики завдовжки лише 700 м. Саме у цьому полягає його унікальність», - сказав льотчик і додав, що для Іл-476 потрібні грунтові аеродроми. Спасибо відзначив, що саме тому Ан-70 жодним чином не слід протиставляти літаку Іл-476.

Він переконаний, що альтернативи Ан-70 немає завдяки його унікальним тактико-технічним характеристикам.

«На МАКС-2013 ми прилетіли, аби показати, що машина абсолютно доведена і готова до подальшої роботи. Ми свої зобов'язання перед російською стороною виконали в повному обсягу», – наголосив він.

При цьому Спасибо відзначив, що Євросоюз намагався створити аналогічний літак у вигляді А-400М, але ця спроба була не зовсім вдалою і їх літак за своїми характеристиками виявився гіршим, ніж Ан-70. «Це свідчить, що Ан-70 потрібний, це унікальний і актуальний літак для Збройних сил», - наголосив він.

Командир літака також відзначив, що в попередніх випробуваннях брали участь льотчики Міноборони РФ і вони залишилися задоволеними спільними польотами. «Сподіваюся, що вони свої враження донесуть до свого керівництва», – сказав Спасибо.

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У вівторок вранці, в перший день МАКС-2013, Ан-70 провів два тренувальні польоти, на середу заплановано його показовий політ. Також на виставці демонструватиметься Ан-2-100.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової і інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовані грунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахунками, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.