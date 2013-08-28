Прес-конференція за результатами дослідження GfK Ukraine: «Вплив освітлення на якість життя і ефективність бізнесу»
4 вересня 2013 року GfK Ukraine представлять результати національного дослідження «Вплив освітлення на якість життя і ефективність бізнесу».
У заході візьмуть участь:
- Анастасія Шуренкова, старший менеджер відділу стратегічних досліджень GfK Ukraine;
- Сергій Варга, менеджер проекту ПРООН «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення»;
- Марк Захаров, директор з інновацій, Maxus Україна;
- Експерти з питань медицини і здоров'я.
Дослідження компанії GfK Ukraine підтверджує, що світло в сприйнятті людей тісно пов'язано з позитивними емоціями і високою працездатністю. Проект складався з двох етапів. Перша частина показує вплив світла на повсякденне життя українців, а друга частина присвячена впливу світла на сферу бізнесу.
Результати дослідження показали:
• Наскільки емоційний стан і стан здоров'я людини залежить від якості світла
• Українці економлять електроенергію, хоча і не вважають рахунки за світло критичними для сімейного бюджету
• Більшість керівників і власників підприємств переконані, що якість освітлення впливає на ефективність бізнесу
• Найкраще висвітлені робочі місця працівників офісів та IT-сфери, найгірше - у сферах освіти і медицини
• Грамотний підхід до висвітлення торгової точки підвищує продажі
Прес-конференція відбудеться 4 вересня 2013 у прес-центрі УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4). Початок о 12:30.
Акредитація ЗМІ на прес-конференцію за телефоном: 063 1947271 або за e-mail: press@greenpr.com.ua