Керівництву КП «Фармація» загрожує звільнення через махінації з «Карткою киянина» (відео)

За інформацією наших джерел, голова КМДА Олександр Попов готовий був негайно підписати наказ про звільнення директора КП «Фармація», проте його вмовили діяти за встановленою законом процедурою: спочатку провести службове розслідування і чітко визначити винних у окозамилювання .

Нагадаємо, що програма «Гроші» на телеканалі «1+1» показала власне розслідування того, як КП «Фармація» реалізує соціальний проект столичної влади «Картка киянина». З'ясувалося , що в аптеках КП ліки зі знижкою до 30% коштують дорожче , ніж у комерційних аптеках поруч - без будь-яких знижок.

Джерело в КМДА каже, що керівник Києва був буквально розлючений цією інформацією. Соціальна «Картка киянина» - дітище Олександра Попова , який доклав чимало зусиль, щоб проект дійсно працював і надавав додатковий соціальний захист малозабезпеченим киянам. Інформація журналістів виявилася для нього несподіванкою: «на паперах», які КП «Фармація» клало на стіл градоначальника, комунальні аптеки нібито дійсно продавали киянам дешеві ліки, надаючи таким чином власникам картки серйозну соціальну допомогу.

За інформацією джерела, Попов готовий був негайно підписати розпорядження про звільнення директора КП «Фармація». Було скликано термінове засідання, під час якого Попова переконали провести службове розслідування і за його підсумками покарати винних.

Цю інформацію побічно підтвердив сьогодні у «Фейсбуці» заступник Попова Руслан Крамаренко. «Через виродків, які вважають себе царями на місцях, зводиться до пшику будь-яка нормальна ідея. Я сам весь серпень б'юся з «Фармацією» з цього питання і вважаю, що якщо керівник не може працювати, то можна залучити менеджмент з комерційних мереж, які, не маючи пільг від міста, знаходять можливість продавати ліки за меншими, ніж у них, цінами. І я дуже вдячний програмі «Гроші » та газеті «Сегодня» , що сказали про це гучно та вголос. Вчора була дуже жорстка нарада за матеріалами програми, може, якщо не завдяки чиновникам, то завдяки журналістам змусимо когось працювати» , - написав Крамаренко на своїй сторінці в соціальній мережі.