Кабмін тимчасово звільнив від ПДВ імпорт частини товарів і послуг

Про це йдеться в постанові уряду №516 «Деякі питання реалізації абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України» від 12 липня ц. р., оприлюдненій на веб-порталі уряду сьогодні, 12 серпня.

Зокрема, до переліку звільнених від ПДВ внесено операції з імпорту радіоактивних елементів, ізотопів і сполук; резервуарів і цистерн; лебідок і мостових кранів; устаткування, зокрема для прокатних станів, деяких будівельних конструкцій. Перелік не передбачає звільнення від ПДВ імпорту підакцизних товарів.

Міжнародна технічна допомога, як наголошується в постанові, надається в рамках ініціативи країн Великої Вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення». В зв'язку з цим звільнення від ПДВ, йдеться в постанові уряду, діятиме до моменту закінчення дії ініціативи Великої Вісімки.

Як повідомляв УНІАН, згідно з чинним Податковим кодексом, ставку податку на додану вартість встановлено на рівні 20% і буде знижено до 17% з 1 січня 2014 року.

Обсяг бюджетних відшкодувань з податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктам господарювання в Україні в січні-червні 2013 року становив 27,5 млрд грн, що на 19,4% більше за аналогічний показник минулого року.

У липні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дає змогу реструктурувати бюджетну заборгованість, зокрема з податку на додану вартість, фінансовими векселями.

Термін обігу векселів - до 5 років, доходність - 5% річних. Використання векселів, як передбачається, буде добровільним.

Наприкінці липня Міністерство доходів і зборів України запропонувало знизити діючу ставку податку на додану вартість до 9% з 20% з одночасним скасуванням більшості пільг зі сплати цього податку, а також запровадити податок з обороту (бази оподаткування) на рівні 1-2%.