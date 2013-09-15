В Одесі противники асоціації з ЄС "поховали" незалежність України (фото)

19:44, 15 вересня 2013
Суспільство
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У центрі Одеси невідомі розвісили плакати, які агітують проти підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

плакат / Фото : Думская

На плакатах чорного кольору написано "Незалежність 1991-2013. Пам'ятаємо, любимо, сумуємо".

Також там намальовані прапори України та Євросоюзу і букет квітів, повідомляє Думская.net.

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Як повідомляється, плакати розклеєні в центрі Одеси. На них не зображено жодних символів політичних партій або організацій.

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