В Одесі противники асоціації з ЄС "поховали" незалежність України (фото)

На плакатах чорного кольору написано "Незалежність 1991-2013. Пам'ятаємо, любимо, сумуємо".

Також там намальовані прапори України та Євросоюзу і букет квітів, повідомляє Думская.net.

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Як повідомляється, плакати розклеєні в центрі Одеси. На них не зображено жодних символів політичних партій або організацій.